Прем'єр-ліга, 3-й тур, "Динамо" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" зіграє з львівськими "Карпатами", повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які посідають 1-е і 10-е місця в турнірній таблиці. Кияни виграли два стартові поєдинки чемпіонату, у тому числі, гру проти свого головного опонента в боротьбі за золото національної першості - донецького "Шахтаря".

У свою чергу, у львів'ян в перших двох турах була одна нічия при одній поразці - 1 очко.

З урахуванням гри кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти швейарского "Янг Бойз", у "Динамо" вже серія з трьох перемог поспіль. І в майбутньому матчі вони напевно не захочуть псувати собі статистику. Тим більше, що вже в середу вони проведуть повторний матч з "Янг Бойз", від якого буде залежати доля виходу в плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Матч "Динамо" - "Карпати" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".