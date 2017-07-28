Після матчу Олімпік — ПАОК сталася бійка між українськими фанатами і поліцією

Після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи «Олімпік» – ПАОК сталася бійка між поліцією і футбольними фанатами, повідомляє Sport.ua.

Інцидент стався біля підземного переходу, поблизу стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві, де відбувся матч.

Близько 22:00 група українських уболівальників влаштувала погоню за одиноким грецьким фанатом. Поліція спробувала захистити іноземця, і зловила одного з учасників погоні.

Кілька десятків футбольних фанатів, які рухалися в бік Майдану Незалежності, побачивши це, почали кидати в бік правоохоронців бруківку. Захистившись від снарядів, поліцейські влаштували погоню за хуліганами.

Як повідомляв УНІАН, матч "Олімпік" - ПАОК в рамках 3-го кола квалифкации Ліги Європи завершився внічию (1:1).