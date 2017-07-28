Матч "Динамо" у 5-му турі Прем'єр-ліги перенесли через плей-офф Ліги чемпіонів

Стали відомі дати та час початку матчів 5-го туру української Прем'єр-ліги, повідомляє SportArena.

11.08 Динамо — Зірка 19:00

12.08 Верес — Зоря 17:00

12.08 Сталь — Ворскла 17:00

12.08 Олександрія — Шахтар 19:30

13.08 Маріуполь — Карпати 17:00

13.08 Олімпік — Чорноморець 19:30

Кияни зіграють матч 5-го туру УПЛ в п'ятницю через участь в Лізі чемпіонів.

Перший матч 3-го раунду кваліфікації команда Олександра Хацкевича виграла у швейцарського "Янг Бойз" з рахунком 3:1. За умови виходу у наступний етап матч 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ буде призначений на 15 або 16 серпня (точна дата визначиться по ходу жеребкування).