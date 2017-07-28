Матч "Динамо" у 5-му турі Прем'єр-ліги перенесли через плей-офф Ліги чемпіонів
14:00, 28 липня 2017Футбол
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Гра киян з кропивницькою "Зіркою" відбудеться 11 серпня.
Укладачі календаря УПЛ пішли "Динамо" на зустріч за участі команди в Лізі чемпіонів / fcdynamo.kiev.ua
Стали відомі дати та час початку матчів 5-го туру української Прем'єр-ліги, повідомляє SportArena.
11.08 Динамо — Зірка 19:00
12.08 Верес — Зоря 17:00
12.08 Сталь — Ворскла 17:00
12.08 Олександрія — Шахтар 19:30
13.08 Маріуполь — Карпати 17:00
13.08 Олімпік — Чорноморець 19:30
Кияни зіграють матч 5-го туру УПЛ в п'ятницю через участь в Лізі чемпіонів.
Перший матч 3-го раунду кваліфікації команда Олександра Хацкевича виграла у швейцарського "Янг Бойз" з рахунком 3:1. За умови виходу у наступний етап матч 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ буде призначений на 15 або 16 серпня (точна дата визначиться по ходу жеребкування).
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