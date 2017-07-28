Луческу став одним з претендентів на пост головного тренера збірної Туреччини

Питання з призначенням нового головного тренера збірної Туреччини після відставки Фатіха Теріма виявився набагато складнішим, ніж передбачалося раніше, повідомляє Команда1 з посиланням на Fotospor.

За даними джерела, все йде до того, що до матчу відбору на ЧС-2018 з командою України (2 вересня, Харків) збірну Туреччини готуватиме 51-річний асистент Теріма Мехмет Озділек.

Читайте такожРосійський "Зеніт" назвав ім'я наступника ЛуческуТакож залишається можливість, що останні чотири поєдинки відбіркогового турніру ЧС-2018 біля керма команди проведе або наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш, або екс-трнерер донецького "Шахтаря" та російського "Зеніту" (Санкт-Петербург) Мірча Луческу.

А ось відомості про можливе призначення на пост головного тренера збірної Туреччини знаменитого французького фахівця Лорана Блана турецьке видання назвало «плітками».

Як повідомляв УНІАН, напередодні пост головного тренера турецької команди покинув Фатіх Терім. У заяві Федерації футболу Туреччини підкреслювалося, що звільнення ніяк не пов'язано з поточними результатами команди, а ЗМІ кілька днів тому розповіли про бійку за участю Теріма в одному з курортних міст Туреччини.