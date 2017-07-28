Україна залишилася на 9-му місці в рейтингу УЄФА після чергового єврокубкового тижня
Наші команди сумарно набрали 1,2 бала.
Союз європейських футбольних асоціацій опублікував оновлений рейтинг країн в клубних єврокубках за підсумками чергового ігрового тижня, де збірна України, як і раніше знаходиться на 9-му місці, повідомляє УЄФА.
На рахунку України 34,333 бали.
Минулого тижня "Динамо" виграло у швейцарського "Янг Бойз" у кваліфікації Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи донецький "Олімпік" зіграв внічию з грецьким ПАОКом (0:0), а "Олександрія" - в гостях - з румунською "Астрою" (1:1).
Ці результати принесли країні 1,2 бали у рейтингову таблицю.
В цілому, перша десятка рейтингу виглядає таким чином:
1. Іспанія – 89,069
2. Німеччина – 63,427
3. Англія – 61,962
4. Італія – 60,416
5. Франція – 46,665
6. Росія – 42,182
7. Португалія – 39,082
8. Бельгія – 36,900
9. Україна – 34,333
10. Туреччина – 30,200
Як повідомляв УНІАН, матчі-відповіді 3-го раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудуться 3-4 серпня.