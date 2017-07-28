Україна залишилася на 9-му місці в рейтингу УЄФА після чергового єврокубкового тижня

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував оновлений рейтинг країн в клубних єврокубках за підсумками чергового ігрового тижня, де збірна України, як і раніше знаходиться на 9-му місці, повідомляє УЄФА.

На рахунку України 34,333 бали.

Минулого тижня "Динамо" виграло у швейцарського "Янг Бойз" у кваліфікації Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи донецький "Олімпік" зіграв внічию з грецьким ПАОКом (0:0), а "Олександрія" - в гостях - з румунською "Астрою" (1:1).

Ці результати принесли країні 1,2 бали у рейтингову таблицю.

В цілому, перша десятка рейтингу виглядає таким чином:

1. Іспанія – 89,069

2. Німеччина – 63,427

3. Англія – 61,962

4. Італія – 60,416

5. Франція – 46,665

6. Росія – 42,182

7. Португалія – 39,082

8. Бельгія – 36,900

9. Україна – 34,333

10. Туреччина – 30,200

Як повідомляв УНІАН, матчі-відповіді 3-го раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудуться 3-4 серпня.