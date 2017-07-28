Станоєвич про матч з "Олімпіком: "ПАОК поки не готовий грати в той футбол, який я хочу"

Головний тренер ПАОКа прокоментував підсумок першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому «двоголові орли» зіграли внічию з «Олімпіком» (1:1), повідомляє офіційний сайт донецької команди.

"Результат хороший, але я не задоволений картиною гри, яка була далека від тієї, яку я хочу бачити. Подивимося, наскільки покращиться команда за тиждень", - почав тренер ПАОКа.

Читайте такожГравці "Олімпіка" про матчі ЛЄ з ПАОКом: Шкода, що не змогли виграти"Справа не тільки в атакуючій лінії. Я знаю, що нам потрібно і говорив з технічним директором відносно того, які дії ми повинні зробити. Втім, оборона стосується не тільки чотирьох гравців задньої лінії, а командної гри в цілому, яка починається спереду. Команда поки не готова грати в той футбол, який я хочу. В силу того, що це матч за вихід у наступний тур, я хотів убезпечити центр поля. Сподіваюся, що скоро ми будемо демонструвати більш атакуючий футбол. Якби можна було почати гру спочатку, то я б зробив одну заміну", - зазначив Станоєвич.

Говорячи про те, чого він чекає від матчу у Греції, наставник зауважив: "Чекаю, що будемо грати краще, агресивніше, що більш потужно почнемо і покажемо свої сильні сторони. Суперник перевершує нас у фізичній готовності, тому ми повинні діяти активніше в нападі".

А говорячи про причини заміни українського легіонера Шахова, сказав: "Необхідно було випускати більш атакувального гравця на місце гравця оборонного плану, тому ми замінили Шахова на Бісесвара".

Як повідомляв УНІАН, "Олімпік" і ПАОК зіграли внічию (1:1) в першому матчі 3-го кола кваліфікації Ліги Європи.