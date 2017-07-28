Гравці "Олімпіка" про матчі ЛЄ з ПАОКом: Шкода, що не змогли виграти

Футболісти донецької команди відразу після закінчення першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКа (1:1) поділилися своїми враженнями від гри і оцінили свої шанси на підсумковий успіх у цій дуелі, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Андрій Богданов: «Шкода, що не змогли виграти. Це хороший досвід для нас. ПАОК – маститий опонент, який перевершує нас в досвіді, але по грі у нас було більше шансів на перемогу. Дуже шкода, що ми пропустили. Але буде гра, я впевнений, що ми покажемо себе з найкращої сторони в Греції, будемо намагатися пройти далі. Вважаю, що нічого не втрачено, наші шанси – 50 на 50. Все вирішиться в Салоніках. Хочу відзначити підтримку вболівальників, була чудова атмосфера на стадіоні. Спасибі тим людям, хто прийшов нас підтримати. Шкода, що не вдалося їх порадувати перемогою. Але нічого, ми постараємося в наступних матчах подарувати їм радість. Зараз всі наші думки про «Вересі», а потім перемкнемося знову на ПАОК».

Євген Цимбалюк: «Вважаю, що ми провели хорошу гру, кожен виклався на всі сто відсотків. Звичайно, шкода, що не добилися перемоги, але ми тепер знаємо свого суперника ще краще, тим цікавіше буде матч в Греції. Впевнений, що ми добре підготуємося і зможемо здивувати ПАОК. Було цікаво протистояти Шахову, це дуже кваліфікований гравець, справжній професіонал. У Жені великий досвід, але, вважаю, ми впоралися в центрі поля і не змогли дати їм зіграти в центрі поля».

Сергій Шестаков: «У перерві тренер сказав нам, що ми добре граємо, що можна грати з цією командою, боятись її не варто. Сказав, що потрібно додати в атаці, і тоді ми отримаємо позитивний результат. Власне, так і вийшло. Змогли зіграти більш агресивно і забити гол. Створили ще безліч моментів, але з реалізацією у цей вечір у нас не склалося. У матчі буде непросто, адже ПАОК славиться своїми вболівальниками. Але якщо ми докладемо максимум зусиль, то неодмінно досягнемо позитивного результату».

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Олімпік" зіграв внічию з ПАОКом в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.