Тренер "Олімпіка" Санжар про матчі з ПАОком: Нас дуже добре підтримували трибуни

Головний тренер «Олімпіка» проаналізував підсумки зустрічі з грецьким ПАОКом в рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт донецького клубу:

"Рахунок 1:1 – не самий вдалий для нашої першої гри. Якщо брати зміст матчу, то в першому таймі ми виглядали гідно, на початку другої половини змогли забити, але не змогли розвинути свою перевагу. Потім не допрацювали в обороні, пропустили гол. Ми могли забити ще, мали ряд моментів, нас дуже добре підтримували трибуни. Спасибі уболівальникам. З точки зору двоматчевого протистояння, цей результат не найкращий для нас. Але нічого страшного, це футбол. Розуміємо, що в Греції нас чекає непростий поєдинок, але, незважаючи на це, постараємося гідно протистояти в гостях". - зазначив Санжар.

Говорячи про конкретних виконавців у своїй команді, Санжар зазначив: "Грою Євгена Цимбалюка я дуже задоволений. Він виконав великий обсяг роботи, здорово протистояв кваліфікованим гравцям атакувальної ланки ПАОКа. Стас Біленький забив гол, це найважливіше для нападника. Але я все одно хотів би бачити більше осмислених дій в атаці. Але він забив, я задоволений його роботою сьогодні. Влад Хомутов теж виконав великий обсяг роботи, старався, в принципі, для свого віку добре зіграв. Але я все одно хочу бачити від молоді більшого, тому що сьогодні гра так складалася, що ми могли перемогти. Просто не вистачало в атаці швидкості і завершення. Ми непогано зіграли в обороні, але якби зіграли спритніше в атаці, то рахунок гри був би більш прийнятним для нас".

"Безумовно, хлопці задоволені. Ми розуміємо, що у нашому складі багато молоді, до нас прийшло багато хлопців, прийшли вони перед стартом чемпіонату. У нас мало часу, щоб набрати кондиції і показати свою максимальну гру. Тому ми розуміли, що сьогодні граємо з такою командою, як ПАОК. За великим рахунком, це хороший результат. Але я все одно вважаю, що ми могли виграти. Я, як тренер, подякував хлопцям за самовіддачу, але все одно залишився задоволений не до кінця. Вважаю, що ми могли виграти, і у нас було б більше шансів на підсумковий успіх", - додав Санжар.

Говорячи про шанси у двоматчевому протистоянні, тренер зауважив: "В цілому, я побачив сьогодні той ПАОК, який і очікував. А що стосується шансів, зрозуміло, що якщо б ми виграли сьогодні, то шансів у нас було б більше. Але ми все одно будемо готуватися до гри і постараємося дати бій супернику на виїзді".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи "Олімпік" у Києві зіграв внічию з грецьким ПАОКом - 1:1.