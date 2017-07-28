Тренер "Олександрії" Шаран після матчу ЛЄ з "Астрою": Рахунок 0:0 дуже слизький

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран оцінив першу гру своєї команди у Лізі Європи сезону 2017/18, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Була важка і рівна гра. Мало було гольових моментів, але все одно в першому таймі у нас була перевага. Другий тайм був рівний, але після видалення Басова біля наших воріт вже було більше моментів. Тому я дуже вдячний хлопцям за дисципліновану гру в обороні і самовіддачу, і вдячний нашим уболівальникам, які приїхали підтримати, а також керівництву клубу", - зазначив Шаран.

"Рахунок 0:0 – це дуже слизький результат, тому вдома у першу чергу потрібно буде забивати", – додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Астра" (Румунія) - "Олександрія" завершився внічию - 0:0.