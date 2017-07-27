"Олімпік" і ПАОК зіграли внічию в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Олімпік" зіграв внічию з грецьким ПАОКом із Салонік, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

На 49-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Богданов зі штрафного з правого флангу навісив на ближню штангу і Станіслав Біленький головою підрізав м'яч у ближній кут.

Втім, вже на 59-й хвилині, Педро Енріке взяв ініціативу на себе, справа увірвався в штрафну "Олімпіка" і точно пробив під голкіпером.

Як повідомляв УНІАН, матч у відповідь відбудеться рівно за тиждень, 3 серпня, в Греції.