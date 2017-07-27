Суркіс: Питання продажу Ярмоленка у нас виникає протягом останніх трьох років

Президент «Динамо» Ігор Суркіс дав коментар щодо першого матчу команди в Лізі чемпіонів сезону 2017/18, а також трансферної політики команди, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

"У нас відбуваються певні зміни – над ними працює Олександр Хацкевич і його тренерський штаб. Ви самі бачите: це хороша оборона і перехід від захисту до атаки. Якщо пропустили, значить, ще є над чим працювати. Замість того, щоб забити ще 2-3 м'ячі у другому таймі, коли з'явився вільний простір біля воріт супротивника, ми самі пропустили необов'язковий гол. Природно, виникло хвилювання, оскільки їхати на виїзний поєдинок з запасом в один або два м'ячі – це велика різниця, тим більше, грати на штучному полі. У нас в якості прикладу є торішня історія «Шахтаря», коли він удома виграв 2:0, створивши купу моментів, а в підсумку, не пройшов далі. Ми повинні дивитися на свою гру, готуватися і бути сконцентрованими в матчі з першої до останньої хвилини. Можливо, цей пропущений м'яч стане зайвим нагадуванням нашим хлопцям про те, що не можна розслаблятися. Віримо в нашу команду і в те, що вона пройде в наступний етап Ліги чемпіонів", - зазначив Суркіс.

Читайте такожЯрмоленко про гру з "Янг Бойз": Стали швидше доставляти м'яч на чужу половину поля,А говорячи про те, за яких умов президент столичного клубу готовий відпустити лідера команди Ярмоленко, зауважив:

"Це питання у нас виникає протягом останніх трьох років. Я б не хотів сьогодні на нього відповідати, не маючи конкретної пропозиції. Якщо вона надійде в клуб, я її розгляну, Андрій буде про це знати, і якщо всі три сторони влаштують умови, я Ярмоленко відпущу, я йому це обіцяв. Хоча розумію, що на даний момент він є повноцінним капітаном команди і провідним гравцем, який веде за собою колектив. Тому, звичайно, я б хотів, щоб Андрій залишився. Але, повторюся, якщо пропозиція надійде, я нічого не зможу зробити – я дав йому слово, що відпущу".

"Змінюється структура гри команди, потрібна зіграність і такі перемоги, як сьогодні, які додадуть віру в себе, тренера, в те, що вони знаходяться на правильному шляху. Якщо це буде присутній, команда з кожною грою буде прогресувати і дарувати радість уболівальникам, насамперед, у вигляді результату і красивої гри", - підсумував президент "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" обіграло швейцарський "Янг Бойз" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 3:1.