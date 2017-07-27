Ліга Європи: результати всіх матчів

Представляємо вашій увазі результати матчів 3-го раунду кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд. 27 липня. Перші матчі Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1 Тракай - Шкендія 2:1 Олімпік Д - ПАОК 1:1 Маккабі Тель-Авів - Паніоніос 1:0 Утрехт - Лех 0:0 ПСВ Ейндховен - Осієк 0:1 Краснодар - Люнгбю 2:1 Штурм Грац - Фенербахче 1:2 Естерсунд - Фолу 1:0 АЄК Ларнака - Динамо Мінськ 2:0 АІК - Брага 1:1 Судува - Сьон 3:0 Ботєв - Марітіму 0:0 Динамо Бухарест - Атлетик 1:1 Бней Ієгуда - Зеніт 0:2 Астра- Олександрія 0:0 КС Універсітатя Крайова - Мілан 0:1 Брондбю - Хайдук Спліт 0:0 Арка - Мідтьюлланн 3:2 Гент - Альтах 1:1 Панатінаїкос - Габала 1:0 Бордо - Відеотон 2:1 Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0 Динамо Загреб - Одд 2:1 Марсель - Остенде 4:2 Абердін - Аполлон Лімасол 2:1 Фрайбург - Домжале 1:0 Евертон - Ружомберок 1:0 Аустрія Відень - АЄЛ 0:0 Матчі-відповіді відбудуться 3 серпня.

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