Ліга Європи: результати всіх матчів

23:55, 27 липня 2017
Футбол
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Представляємо вашій увазі результати матчів 3-го раунду кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд.

27 липня. Перші матчі

Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1

Тракай - Шкендія 2:1

Олімпік Д - ПАОК 1:1

Маккабі Тель-Авів - Паніоніос 1:0

Утрехт - Лех 0:0

ПСВ Ейндховен - Осієк 0:1

Краснодар - Люнгбю 2:1

Штурм Грац - Фенербахче 1:2

Естерсунд - Фолу 1:0

АЄК Ларнака - Динамо Мінськ 2:0

АІК - Брага 1:1

Судува - Сьон 3:0

Ботєв - Марітіму 0:0

Динамо Бухарест - Атлетик 1:1

Бней Ієгуда - Зеніт 0:2

Астра- Олександрія 0:0

КС Універсітатя Крайова - Мілан 0:1

Брондбю - Хайдук Спліт 0:0

Арка - Мідтьюлланн 3:2

Гент - Альтах 1:1

Панатінаїкос - Габала 1:0

Бордо - Відеотон 2:1

Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0

Динамо Загреб - Одд 2:1

Марсель - Остенде 4:2

Абердін - Аполлон Лімасол 2:1

Фрайбург - Домжале 1:0

Евертон - Ружомберок 1:0

Аустрія Відень - АЄЛ 0:0

Матчі-відповіді відбудуться 3 серпня.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#результати усіх матчів