Ліга Європи: результати всіх матчів
Представляємо вашій увазі результати матчів 3-го раунду кваліфікації другого за значимістю єврокубка.
Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд.
27 липня. Перші матчі
Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1
Тракай - Шкендія 2:1
Олімпік Д - ПАОК 1:1
Маккабі Тель-Авів - Паніоніос 1:0
Утрехт - Лех 0:0
ПСВ Ейндховен - Осієк 0:1
Краснодар - Люнгбю 2:1
Штурм Грац - Фенербахче 1:2
Естерсунд - Фолу 1:0
АЄК Ларнака - Динамо Мінськ 2:0
АІК - Брага 1:1
Судува - Сьон 3:0
Ботєв - Марітіму 0:0
Динамо Бухарест - Атлетик 1:1
Бней Ієгуда - Зеніт 0:2
Астра- Олександрія 0:0
КС Універсітатя Крайова - Мілан 0:1
Брондбю - Хайдук Спліт 0:0
Арка - Мідтьюлланн 3:2
Гент - Альтах 1:1
Панатінаїкос - Габала 1:0
Бордо - Відеотон 2:1
Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0
Динамо Загреб - Одд 2:1
Марсель - Остенде 4:2
Абердін - Аполлон Лімасол 2:1
Фрайбург - Домжале 1:0
Евертон - Ружомберок 1:0
Аустрія Відень - АЄЛ 0:0
Матчі-відповіді відбудуться 3 серпня.