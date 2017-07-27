"Динамо" може зіграти в плей-офф Ліги чемпіонів зі "Спортингом" або "Хоффенхаймом

Київське "Динамо" в разі проходу до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів може не уникнути зустрічей з суперниками з Топ-чемпіонатів навіть незважаючи на статус сіяної команди.

Так, суперниками віце-чемпіона України можуть стати португальський "Спортинг", німецький "Хорффенхайм" або французька "Ніца", яка в третьому раунді кваліфікації грає з голландським "Аяксом" з Амстердама (перша гра - 2:2).

Разом з тим, завдяки посіву кияни точно не зіграють з іспанською "Севільєю", італійським "Наполі", англійським "Ліверпулем", або "Ніцою", якщо та, у свою чергу, здолає "Аякс".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" буде сіяним під час жеребкування раунду плей-офф турніру.