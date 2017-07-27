Матч Ліги Європи за участю "Олімпіка" покаже телеканал "Футбол 2", "Олександрія" - без показу на ТБ
14:14, 27 липня 2017Футбол
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Українські вболівальники зможуть побачити лише один матч за участю вітчизняної команди.
Українські команди стартують у кваліфікації Ліги Європи / uefa.com
Сьгодні відбудуться два матчі за участю українських представників у другому за значущістю єврокубку - Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч "Олімпік" (Донецьк) - ПАОК (Салоніки, Греція) розпочнеться о 19.30 на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 2".
Матч "Астра" (Джурджу (Румунія) - "Олександрія" розпочнеться о 20.30 за київським часом. Нажаль. жоден український телеканал не покаже цю гру. Онлайн-трансляцію матчу можна буде знайти в Інтернеті.
Як повідомляв УНІАН, перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 27 липня. Ігри у відповідь - рівно за тиждень, 3 серпня.
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