Матч Ліги Європи за участю "Олімпіка" покаже телеканал "Футбол 2", "Олександрія" - без показу на ТБ

Сьгодні відбудуться два матчі за участю українських представників у другому за значущістю єврокубку - Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч "Олімпік" (Донецьк) - ПАОК (Салоніки, Греція) розпочнеться о 19.30 на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 2".

Матч "Астра" (Джурджу (Румунія) - "Олександрія" розпочнеться о 20.30 за київським часом. Нажаль. жоден український телеканал не покаже цю гру. Онлайн-трансляцію матчу можна буде знайти в Інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 27 липня. Ігри у відповідь - рівно за тиждень, 3 серпня.