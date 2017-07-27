"Олімпік" і "Олександрія" є аутсайдерами на котируваннях букмекерських контор в ЛЄ

Українські представники у Лізі Європи - донецький "Олімпік" і "Олександрія" - є аутсайдерами у своїх парах в матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, повідомляє спеціалізований букмекерський портал BetExplorer.

"Олімпік" вважається явним аутсайдером в домашньому матчі з грецьким ПАОК, який відбудеться сьогодні на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. На ставках 26 провідних букмекерських контор світу на "Олімпік" в середньому можна поставити з розрахунку 4,57 до 1, на нічию - 3,24 до 1, а на перемогу грецького клубу - 1,80 до 1.

Читайте такожУкраїнський легіонер Шахов приїде разом з грецьким ПАОКом на матч Ліги Європи в КиївУ свою чергу, "Олександрія" в меншій мірі, але також є аутсайдером у гостьовому матчі з румунською "Астрою". На ставках 26 провідних букмекерських контор світу на перемогу "Астри" можна поставити з розрахунку 2,31 до 1, на нічию - 3,04 до 1, на перемогу "Олександрії" - 3,11 до 1.

Як повідомляв УНІАН, перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться у четвер, 27 липня, матчі-відповіді - рівно за тиждень - 3 серпня.