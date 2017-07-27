Тренер суперника збірної України по відбору ЧС-2018 пішов у відставку після бійки

Головний тренер збірної Туреччини з футболу Фатіх Терім покинув свій пост, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.

В офіційній заяві говориться, що рішення про припинення співпраці прийнято на тлі моментів, не пов'язаних з футболом. ЗМІ відзначають, що два тижні тому Терім брав участь у бійці в турецькому курортному містечку. Сторони ухвалили рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Читайте такожТренер збірної Туреччини Терім: "Закінчити матч внічию – це добре, але коли граєш вдома, потрібно вигравати"«Ми хочемо подякувати Фатіху Теріму за виконану роботу. Він зарекомендував себе як в Туреччині, так і в світі. Бажаємо успіху і щастя в майбутньому», — йдеться на офіційному сайті федерації футболу Туреччини.

На даний момент збірна Туреччини ділить 3-4 місця з командою України у відбірковій групі ЧС-2018 - у обох команд по 11 очок. Лідирують у турнірі команди Хорватії та Ісландії - по 13 балів. Турецькі футболісти виграли половину з 6 матчів - 3, 2 звели внічию і 1 програли.