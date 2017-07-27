Ярмоленко про гру з "Янг Бойз": Стали швидше доставляти м'яч на чужу половину поля

Капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко в матчі з «Янг Бойз» відзначився забитим голом і результативною передачею. Після гри нападник був у гарному настрої і поділився своїми враженнями від матчу, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

- Ми намагаємося в кожній грі атакувати і забивати. Сьогодні це зробили тричі, але ще, як мінімум, стільки ж не забили. У нас було достатньо моментів, які можна було реалізовувати. Лише в останні хвилини трохи не вистачило концентрації, тому пропустили м'яч, який не повинні були. Можна реалізовувати моменти краще, - почав Ярмоленко.

Говорячи про особливості тактичної схеми, гравець зазначив: "Ми стали менше контролювати м'яч, швидше доставляти його на чужу половину поля — ось, що змінилося".

Читайте такожХацкевич про матч з "Янг Бойз": Гра через фланги в підсумку принесла нам результат"Я задоволений грою команди в цілому. Але не варто забувати, що ми всього лише зіграли перший тайм. Ще чекає важка гра на виїзді", - додав гравець.

Коментуючи гру команди у другому таймі, Ярмоленко зазначив: "Ми намагалися добре грати як до перерви, так і після неї. Ясна річ, коли ведеш в рахунку 2:0, намагаєшся грати по результату. У другому таймі ми віддали перевагу і грали на контратаках".

А говорячи про те, як головний тренер відреагував на гру і результат, зауважив: "Звичайно, він залишився задоволений грою і результатом. Але ми всі розуміємо, що зроблена тільки половина справи. Ще потрібно їхати на виїзд і грати там — не стояти і відбиватися, а грати у футбол і також домагатися позитивного результату".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло швейцарський "Янг Бойз" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 3:1.