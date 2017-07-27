Хацкевич про матч з "Янг Бойз": Гра через фланги в підсумку принесла нам результат

Наставник віце-чемпіонів України Олександр Хацкевич прокоментував перший матч своєї команди в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти швейцарського "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт "Динамо":

- «Янг Бойз» трохи змінив свою звичну тактичну схему. Коли ми побачили їх склад, розстановка була дещо несподіваною для нас, оскільки в тих іграх, які ми переглядали, був фактично один і той самий склад. А в цій грі вони зміцнили центральну зону. Але ті моменти, які ми показували хлопцям на теоретичних заняттях - більше гри через фланги, швидкість на флангах - у першому таймі спрацювали. У другому таймі також створювалися хороші моменти з зон правого і лівого захисників. Більше з лівого флангу команди «Янг Бойз», тому що Тамаш більше грав з акцентом на оборону. В середині було досить багато футболістів, суперник наситив центральну зону, але наша гра через фланги в підсумку принесла результат, - почав Хацкевич.

Читайте такожХацкевич після матчу з "Шахтарем": Зіграли дисципліновано, організовано"І до мене в команді «Динамо» завжди була психологія переможців. Це передається з покоління в покоління, і які б футболісти не приходили в команду, які б тренери не працювали, все одно ставляться найвищі завдання. Незалежно від часів, все це передавалося, і, насправді, в клубі дуже сильна послідовність, в тому плані, що підбираються такі футболісти, які хочуть вигравати, домагатися високих результатів хорошою грою. Хоча всі матчі добре грати теж не можна. Перемагати потрібно і за рахунок характеру, самовіддачі, сили волі - це все складові, які приносять успіх як клубу, так і самим футболістам", - особливо підкреслив тренер.

"Давайте поважати команду суперника, вони теж дивляться наші ігри бачать наші сильні і слабкі сторони. Я побачив два проблемні моменти в обороні. Перший - це стандартне положення у другому таймі, коли ми програли боротьбу, і другий - момент з голом, коли пройшла передача з флангу. Але ж вина не тільки крайніх захисників. Є ще крайні півзахисники, опорна зона, звідки почалася гольова атака. Що стосується посилення, ми переглядаємо гравців. Повірте, я переглянув достатньо гравців на позиції лівого захисника, але не всі вони насправді є номінальними лівими захисниками. Ми не будемо купувати гравців, щоб у грудні думати, що з ними робити. Ми обговорювали з Ігорем Михайловичем, що у нас проблемні позиції - лівий і правий захисники. Але це не претензія до Колі Морозюка. Просто ніким дублювати цю позицію. На лівому фланзі був Антунеш. І хто його тепер дублює? Ми шукаємо... Як я вже говорив, завтра будемо переглядати футболіста. У нас є інформація про нього і від тренерів тієї команди, за яку він грає, і від футболістів, з якими він грає за збірну. Ми дуже серйозно підходимо до цього питання. Посилення потрібно. Навчити тих, хто є... У грі моменти дуже часто змінюються, тут вони повинні швидко думати, швидко приймати рішення. Але основна вимога до крайніх захисників - надійна гра в обороні, а потім вже підключення до атак", - зазначив Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" обіграло швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 3:1. Гра у відповідь відбудеться за тиждень в Швейцарії