"Барселона" обіграла МЮ, "Реал" розгромно поступився "Мансіті" на Міжнародному кубку чемпіонів

У ніч на четвер в США відбулися відразу три матчі за участю грандів європейського футболу на престижному Міжнародному Кубку чемпіонів, повідомляє офіційний сайт турніру.

У Лендовер-Хіллс (Меріленд) "Барселона" обіграла "Манчестер Юнайтед" з мінімальним рахунком - 1:0. Єдиний точний удар в цьому матчі в середині першого тайму, на 31-й хвилині завдав Неймар.

Читайте також"Манчестер Юнайтед" обіграв "Сіті" у виїзному дербі в СШАТрохи пізніше в Майамі відбувся куди більш гольовий матч, в якому "Парі-Сен-Жермен" програв туринському "Ювентусу" з рахунком 2:3. Рахунок в цій грі в кінцівці першого тайму, на 45-й хвилині відкрив аргентинський легіонер "Юве" Гонсало Ігуаїн. А після перерви команда чотири рази вразили ворота один одного. На 53-й хвилині Гуедеш зрівняв результат, на 62-й Маркізіо знову вивів "Ювентус" вперед-1:2, а на 80-й - Пасторе вдруге зрівняв результат, Перемогу туринському клубу на 89-й хвилині приніс точний удар Клаудіо Маркізіо - 3:2.

Нарешті, в заключному матчі дня, в Лос-Анджелесі, "Манчестер Сіті" розгромив "Реал" з рахунком 4:1. В цьому матчі всі голи були забиті після перерви. Рахунок на 52-й хвилині відкрив Ніколас Отаменді, на 59-й Стерлінг подвоїв перевагу "городян", на 67-й Стоунз довів перевагу "Сіті" до великої, а на 82-й Діаз забив четвертий гол у ворота "вершкових". Гол престижу "Реал" забив на 90-й мінуті, коли відзначився Оскар Родрігес Арнаіз - 4:1 на користь "Мансіті".

Як повідомляв УНІАН, груповий турнір Міжнародного кубка чемпіонів триває з 19 по 30 липня. Потім відбудуться матчі плей-офф.