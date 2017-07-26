"Динамо" впевнено обіграло "Янг Бойз" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" обіграло швейцарський "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Кияни вирішили долю матчу в першому таймі. На 15-й хвилині гри в атаці "Динамо" Денису Гармашу не вдалося прорватися до штрафного суперника, але м'яч підхопив Андрій Ярмоленко, який наблизився до воріт і точно пробив повз голкіпера. А на 34-й хвилині Ярмоленко по флангу увійшов у штрафну "Янг Бойз", кількома фінтами дезорієнтував опонента і зробив простріл на лінію воротарського майданчика, де Дьемерси Мбокані п'ятою переправив м'яч у ворота.

У другому таймі "Динамо" мало більшу перевагу, продовжувало атакувати, але в самій кінцівці, вже в доданий арбітром час, пропустило гол і ледь не позбулося комфортної переваги в рахунку, після першої гри. Крістіан Фасснахт головою після подачі з флангу переправив м'яч у ворота.

Втім, за хвилину з невеликим, Денис Гармаш забив третій гол у ворота суперника і відновив перевагу у два голи - 3:1.

Матч-відповідь відбудеться у Швейцарії через тиждень.