ПСЖ зажадав від Неймара визначитися з переходом протягом двох тижнів - ЗМІ

Французький "Парі Сен-Жермен" висунув ультиматум бразильському гравцеві іспанської "Барселони" Неймару, вимагаючи визначитися протягом двох тижнів з питанням переходу гравця в команду з Парижа, повідомляє l'equipe.

За цей час команди завершать своє передсезонне турне по США, де беруть участь у Міжнародному Кубку чемпіонів.

Читайте такожЗаради придбання Неймара "ПСЖ" готовий розщедритися на 222 мільйони євроПСЖ раніше нібито погодив з гравцем деталі особистого контракту (30 мільйонів євро в рік) і готовий виплатити "Барселоні" відступні в 222 мільйони євро, передбачені контрактом.

В іншому випадку, після закінчення двотижневого терміну у французького клубу можуть виникнути юридичні і фінансові труднощі.

У свою чергу, Неймар нібито заявляв про готовність перейти в ПСЖ і стати головною зіркою команди. В "Барселоні" його не влаштовує статус гравця "в тіні" головної зірки команди аргентинця Ліонеля Мессі.