Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3-й раунд, "Динамо" - "Янг Бойз": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймає швейцарський "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт змагань.

Це буде перший матч українського клубу в єврокубках в новому сезоні 2017/18.

Читайте такожКиївське "Динамо" є фаворитом матчу Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" на ставках букмекерівДля потрапляння в основний турнір Ліги чемпіонів "Динамо" необхідно буде подолати 3-й раунд кваліфікації та плей-офф, який відбудеться в серпні. У сьогоднішньому протистоянні "Динамо" є фаворитом у фахівців і на ставках букмекерських контор.

Гра у відповідь відбудеться за тиждень в Швейцарії.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".