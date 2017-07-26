Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3-й раунд, "Динамо" - "Янг Бойз": відео онлайн-трансляція
Сьогодні у Києві відбудеться матч кваліфікації найпрестижнішого єврокубка.
Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймає швейцарський "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт змагань.
Це буде перший матч українського клубу в єврокубках в новому сезоні 2017/18.
Читайте такожКиївське "Динамо" є фаворитом матчу Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" на ставках букмекерівДля потрапляння в основний турнір Ліги чемпіонів "Динамо" необхідно буде подолати 3-й раунд кваліфікації та плей-офф, який відбудеться в серпні. У сьогоднішньому протистоянні "Динамо" є фаворитом у фахівців і на ставках букмекерських контор.
Гра у відповідь відбудеться за тиждень в Швейцарії.
Матч "Динамо" - "Янг Бойз" розпочнеться о 19.30.
ТБ-трансляція - телеканал "2+2".