Український легіонер Шахов приїде разом з грецьким ПАОКом на матч Ліги Європи в Київ

ПАОК завершив підготовку і в середу вранці відправився до Києва, де зустрінеться з донецьким «Олімпіком» в рамках 3-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

По закінченні останнього тренування в Салоніках тренер ПАОКа вибрав 21 футболіста, на яких він зможе розраховувати. У заявку увійшли: Рей, Меліссас, Сіампаніс, Леовац, Левек, Пунгурас, Матос, Варела, Креспо, Малезас, Шахов, Каньяс, Цимірот, Пелкас, Бісесвар, Кампуш, Енріке, Мак, Атанасіадіс, Прийович, Варда.

Український півзахисник Євген Шахов народився в Дніпрі і всю свою кар'єру в Україні провів у "Дніпрі" - з 2005 по 2016 роки. Провів за команду 94 гри, забив 11 голів. Двічі йшов в оренду в київський "Арсенал" (2010 та 2012).

З 2016-го року виступає в грецькому ПАОК. У сезоні 2016/17 провів за команду 23 гри, забив 4 голи.

Виступав у складі юнацьких збірних України трьох вікових категорій (U-17, U-19 та U-21). За національну збірну України провів 4 гри (1 гол).

Як повідомляв УНІАН, матч "Олімпік" - ПАОК відбудеться в Києві у четвер, 27 липня. Початок гри - о 19.30.