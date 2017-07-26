Президент УПЛ: Немає жодних підстав переносити матчі з Маріуполя

Президент УПЛ Володимир Генінсон в інтерв'ю «Футбол NEWS» прокоментував ситуацію стосовно спекуляцій на тему матчів у Маріуполі.

- Ми не можемо скасувати або перенести матч, у нас немає для цього ніяких підстав. Федерація футболу заявила стадіон. Федерація підтвердила, що матчі можуть проходити.

Читайте такожУ ФК "Маріуполь" не бачать вагомих підстав для перенесення матчу з "Динамо" в інше місто Ми бачимо, що матчі вже там проходили. Зі свого боку, ми проводимо там поєдинки. У нас все, в принципі, проходить ідеально. Люди ходять на стадіони, все добре. На даний момент там безпечно грати. «Верес» грав - і все нормально.

Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» відмовляється їхати в місто на матч, оскільки побоюється за свою безпеку.