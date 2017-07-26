"Карпати" орендували аргентинського нападника Ді Франко

Атакувальну лінію «Карпат» у новому сезоні покликаний підсилити Франціско Ді Франко, повідомляє Інформаційний центр ФК "Карпати".

22-річний нападник є вихованцем легендарного клубу «Бока Хуніорс», з яким «зелено-білі» домовилися про річну оренду з опцією викупу. У 2016 році аргентинець вирушив до Європи, де став гравцем кіпрського «Аполлона».

Читайте також"Карпати" підписали контракт з аргентинським захисником КортеджаноФранціско Ді Франко народився 28 січня 1995 року у Сан-Мігелі (Аргентина). Вихованець аргентинського «Бока Хуніорс», 32-разового чемпіона країни. У 2015-му році став гравцем мексиканської «Тласкали». Згодом переїхав у кіпрський «Аполлон», звідки його орендував АЕЗ (Закакіу), який виступав у кіпрському елітному дивізіоні.