"Динамо" - "Янг Бойз": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться перший матч за участю "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, в якому в рамках 3-го раунду кваліфікації украінська команда прийме швейцарський "Янг Бойз".

Кияни є фаворитами матчу на котирування букмекерських контор.

Для того, щоб потрапити в основний турнір Ліги чемпіонів "Динамо" необхідно буде подолати два раунди кваліфікації - нинішній раунд і плей-офф, матчі якого відбудуться у серпні.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" покаже телеканал "2+2". Також відео онлайн-трансляцію можна буде подивитися на сайті УНІАН.

Початок гри - о 19.30.