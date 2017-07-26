"Динамо" - "Янг Бойз": де дивитися матч Ліги чемпіонів
12:10, 26 липня 2017Футбол
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Сьогодні київське "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2017/18.
"Динамо" розпочинає новий сезон матчем ЛЧ з "Янг Бойз" / fcdynamo.kiev.ua
Сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться перший матч за участю "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, в якому в рамках 3-го раунду кваліфікації украінська команда прийме швейцарський "Янг Бойз".
Кияни є фаворитами матчу на котирування букмекерських контор.
Для того, щоб потрапити в основний турнір Ліги чемпіонів "Динамо" необхідно буде подолати два раунди кваліфікації - нинішній раунд і плей-офф, матчі якого відбудуться у серпні.
Матч "Динамо" - "Янг Бойз" покаже телеканал "2+2". Також відео онлайн-трансляцію можна буде подивитися на сайті УНІАН.
Початок гри - о 19.30.
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