Київське "Динамо" є фаворитом матчу Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" на ставках букмекерів

У середу київське "Динамо" проведе перший матч у новому єврокубковому сезоні, де в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз".

За даними спеціалізованого сайту BetExplorer на котируваннях букмекерських контор "Динамо" є явним фаворитом.

Читайте також"Динамо" внесло Бесєдіна і Циганкова в заявку на матчі Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз"Сайт зібрав дані 25 найавторитетніших букмекерських контор світу, де на перемогу "Динамо" ставки приймаються з середнім коефіцієнтом 1,48 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 4,19 до 1, а на перемогу гостей - 6,19 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться 26 липня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19.30.