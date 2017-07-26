"Рома" обіграла "Тоттенхем" у Міжнародному Кубку чемпіонів

У Нью-Джерсі завершився черговий матч Міжнародного Кубка чемпіонів, в якому італійська "Рома" обіграла англійський "Тоттенхем", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:2.

У першому таймі єдиний гол на 13-й хвилині забив Дієго Перотті. Гравець "Роми" відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. А в другому команди влаштували голевуюю феєрію, забивши по два голи у ворота суперника.

Читайте також"Манчестер Юнайтед" виграв у серії пенальті у "Реала" в Міжнародному Кубку чемпіонівНа 70-й хвилині турецький легіонер "Роми" Ундер подвоїв перевагу своєї команди, на 87-й Гаррі Уінкс скоротив відставання "Тоттенхема", а вже в доданий арбітром час, на 90+1, голландський легіонер "Тоттенхема" Вінсент Янсен зрівняв результат - 2:2.

Вирішальний епізод у матчі стався через хвилину, коли на 90+2 Марко Туммінелло забив третій вирішальний гол за "Рому".

Таким чином, "Рома" здобула першу перемогу на турнірі у двох іграх (при одній нічиїй) - 4 очки, випередивши "Тотенхем" (1 перемога, 1 поразка) - 3 бали.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний Кубок чемпіонів проходить в США з 19 по 30 липня.