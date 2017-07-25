Фініш за секунду до медалі: у спортивному орієнтуванні на Всесвітніх Іграх українець був четвертим

На Всесвітніх Іграх-2017 у польському Вроцлаві всього 1,3 секунди відділили українця Руслана Глібова від медалі у змаганнях зі спортивного орієнтування на спринтерській дистанції, повідомляє УНІАН.

Глібов показав час 14 хвилин 58,5 секунди і виявився в результаті четвертим.

Перемогу в цьому виді програми святкував Йеркер Ліссел зі Швеції (результат - 14 хвилин 40,5 секунди). З другим часом фінішував Яннік Міккелс (Бельгія) - 14 хвилин 42,8 секунди. На лічені миті українця Глібова випередив швейцарець Маттіас Киббурц (14 хвилин 57,2 секунди).

Ще один українець Олександр Кратов прийшов до фінішу 35-м.

В жіночому спринті українка Катерина Дзема виявилася в підсумку 24-ю, а Надія Волинська пройшла дистанцію з хорошим часом, але пропустила контрольний пункт і отримала дискваліфікацію.

У збірної України на даний момент 13 медалей на найбільшому спортивному форумі з неолімпійських видів спорту - 2 золоті, 4 срібні та 7 бронзових.