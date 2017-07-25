"Баварія" - "Челсі": гольова "перестрілка" на Міжнародному Кубку чемпіонів (відео)

Матч двох грандів європейського футболу завершився з рахунком 3:2 на користь німецького клубу

На "Національному стадіоні" Сінгапуру у вівторок відбувся матч Міжнародного Кубка чемпіонів, де німецька "Баварія" (Мюнхен) обіграла англійський "Челсі" (Лондон), повідомляє офіційний сайт турніру. Гольова гра завершилася з рахунком 3:2 на користь німецької команди.

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