"Баварія" - "Челсі": гольова "перестрілка" на Міжнародному Кубку чемпіонів (відео)
18:14, 25 липня 2017Футбол
837
Матч двох грандів європейського футболу завершився з рахунком 3:2 на користь німецького клубу
"Баварія" обіграла / Reuters
На "Національному стадіоні" Сінгапуру у вівторок відбувся матч Міжнародного Кубка чемпіонів, де німецька "Баварія" (Мюнхен) обіграла англійський "Челсі" (Лондон), повідомляє офіційний сайт турніру.
Гольова гра завершилася з рахунком 3:2 на користь німецької команди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter