У ФК "Маріуполь" не бачать вагомих підстав для перенесення матчу з "Динамо" в інше місто

Футбольний клуб "Маріуполь" опублікував "Звернення щодо небажання ФК "Динамо" (Київ) грати в нашому місті", повідомляє офіційний клубний сайт.

У маріупольському клубі заявили, що з великим здивуванням дізналися про небажання ФК «Динамо» (Київ) проводити матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги в Маріуполі і відповідально заявили, що не бачать вагомих підстав для перенесення матчу «Маріуполь» - «Динамо» в інше місто.

"Згідно зі статистичними даними МВС України, Маріуполь входить у п'ятірку українських міст з найменш криміногенною обстановкою. Наше місто неодноразово з офіційними візитами відвідували Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, депутати Європарламенту, чиновники європейських державних інститутів. Концерт самої популярної української групи «Океан Ельзи» на чолі зі Святославом Вакарчуком в СК «Іллічівець» відвідали понад 10 тисяч жителів нашого міста. З 7-го по 9-е липня поточного року у Маріуполі відбувся найбільший музичний фестиваль на Приазов'ї", - йдеться у заяві.

Читайте такожУ силових структурах не рекомендують "Динамо" брати участь у матчі УПЛ в Маріуполі "Ось уже два роки наша команда проводить свої домашні матчі в Маріуполі на стадіоні «Іллічівець». Стартовий матч Української Прем'єр-ліги сезону 2017/18 «Маріуполь» - «Верес» відвідали 8,5 тисяч вболівальників. Це другий показник в турі! Раніше до нас у гості приїжджали юніорська команда «Динамо» і «Динамо-2», а також клуби з Західної України («Верес», «Скала», «Тернопіль», «Нива», «Буковина»). У Маріуполі регулярно проводяться турніри під егідою Дитячо-юнацької футбольної ліги України. По дорозі до Маріуполя не був підірваний жоден автобус, а на стадіоні не було зафіксовано жодної надзвичайної події", - підкреслюють автори заяви.

"Рівень взаємодії нашого Клубу, правоохоронних органів та міських служб знаходиться на максимально високому рівні. На такому ж безпрецедентно високому рівні знаходиться і професіоналізм усіх силовиків Маріуполя, що відповідають за безпеку міста (Національна Поліція, Національна Гвардія, СБУ, ЗСУ), завдяки яким Маріуполь ось вже три роки живе мирним життям і входить до десятки найбезпечніших міст України згідно з офіційною статистикою. Ці хлопці знають свою справу і виконують її краще за всіх в Україні! Інтелектуальні CCTV камери, якими оснащений стадіон «Іллічівець», підключені до глобальної системи безпеки - Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC). Унікальна «розумна» система регіональної безпеки UASC побудована на технологіях «смарт-сіті» і допомагає контролювати оперативний стан в місті, і синхронізувати дії різних служб - поліції, рятувальників, медиків, комунальних служб. Аналогічні за своїм можливостям системи Smart City функціонують у Лондоні, Дубаї, Сінгапурі, а ось в інших футбольних містах України (Київ, Харків, Львів) такої системи і такої інтеграції немає. На всіх вхідних групах стадіону у нас працюють стюарди, оснащені персональними металодетекторами, для запобігання можливості пронесення на стадіон зброї - і це теж наше унікальне відмінність. Тому у нас є вагомі підстави заявляти, що стадіон «Іллічівець» - один з найбільш безпечних стадіонів в Україні!", - додають автори заяви.

ФК "Маріуполь" запрошує Ігоря Суркіса відвідати місто і сформувати свою власну думку про рівні організації процесів безпеки в Маріуполі. "Впевнені, що після цього візиту всі можливі побоювання (які ми щиро розуміємо) будуть зняті, і ФК «Динамо» допоможе нам подарувати свято Великого Футболу не лише 500 тисячам жителів Маріуполя, але і тисячам своїх уболівальників, які в даний час забезпечують безпеку нашого міста на передовій лінії фронту", - підсумовують автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, перед початком сезону київське "Динамо" і львівські "Карпати" виступили різко проти проведення домашніх матчів ФК "Маріуполь" в прифронтовому місті. У той же час, донецький "Шахтар" не має нічого протиив поїздки в столицю Приазов'я