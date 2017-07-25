Гонсаслес піде з "Динамо" в клуб американської МЛС - ЗМІ

За інформацією парагвайського журналіста ABC Cardinal Вілсона Гонсалеса, «Динамо» досягло угоди з «Сіетл Саундерс» про трансфер Дерліса Гонсалеса, повідомляє Sport.ua.

Трансфер відбудеться найближчим часом.

У середу, 26 липня, 23-річний парагваєць ще зможе зіграти за «Динамо» у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Янг Бойз», після чого вирушить до США для підписання контракту з «Сіетл Саундерс». Деталі переходу поки залишаються невідомими.

Читайте такожГонсалес про матч з "Шахтарем": За останній час це була найкраща наша граНагадаємо, що раніше була інформація про інтерес до Гонсалесу з боку «Сіетла», але клуби не змогли домовитися про суму трансферу.

У минулому сезоні Дерліс Гонсалес зіграв за «Динамо» 18 матчів, в яких забив 3 м'ячі і віддав п'ять гольових передач.