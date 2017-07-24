Колосальний результат українки Лариси Соловйової на Всесвітніх Іграх: новий рекорд

Українка Лариса Соловйова завоювала золоту медаль Всесвітніх Ігор у змаганнях з пауерліфтингу у середній ваговій категорії, повідомляє кореспондент УНІАН.

В сумі 38-річна спортсменка потягнула 605 кілограм. З них - 225 кілограм вона підняла в присіданні, 170 кг у жимі лежачи і 210 кг - у становій тязі.

Срібло у цій дисципліні - у росіянки Анни Рижкової, бронза - у Кай-Чун, що представляє Китайський Тайпей.

Читайте такожПершу золоту медаль на Всесвітніх Іграх-2017 Украна здобула у змаганнях з сумо (відео)Унікальність досягнення Соловйової в тому, що це її четверта золота нагорода Всесвітніх Ігор - найбільшого форуму з неолімпійських видів спорту.

Легенда українського пауерліфтингу Лариса Соловйова до цього перемагала на World Games в 2005 році в Дуйсбурзі, у 2009-му в Гао-Сюні (Тайвань) і в 2013-му у Калі (Колумбія).

Чотири вищі нагороди, здобуті на чотирьох різних форумах протягом 12 років, - це абсолютний рекорд Всесвітніх Ігор.

Для збірної України це друге золото на Всесвітніх Іграх-2017. Перше здобула сумоїстка Світлана Тросюк.