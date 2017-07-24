Екс-гравець "Динамо" і "Дніпра" Безус підписав новий контракт з бельгійським "Сент-Трюйденом"

Український півзахисник Роман Безус, який є кандидатом у національну команду країни, прийняв рішення повернутися в бельгійський "Сент-Трюйден", повідомляє Команда 1.

У цьому клубі гравець провів минулий сезон, хоча на поле у другій його частині виходив нечасто.

Втім, у команді змінився головний тренер, який всерйоз розраховує на Безуса. Як підтвердження — сьогодні футболіст підписав з "Сент-Трюйденом" новий контракт за схемою «2+1».

Безус - кандидат у збірну України. У 2013-2015 годаз виступав за київське "Динамо" (33 ігри, 4 голи). В сезоні 2015/16 грав за "Дніпро" (31/5). У сезоні 2016/17 провів за "Сент-Трюйден" 20 ігор і забив 1 гол.