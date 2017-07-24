"Динамо" внесло Бесєдіна і Циганкова в заявку на матчі Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз"

Київське "Динамо" дозаявило форварда Артема Бесєдіна і півзахисника Віктора Циганкова на матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз", інформує SportArena з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Прізвища обох гравців були відсутні в реєстраційній заявці біло-синіх на майбутні матчі, однак у підсумку "Динамо" прийняло рішення внести Бесєдіна і Циганкова в список потенційних учасників ігор проти швейцарської команди.

Читайте такожКиївське "Динамо" заявило на матчі з "Янг Бойз" 23 гравця Примітно, що досі присутній у заявці киян лівий фланговий захисник Віторину Антунеш, який кілька днів тому перебрався на правах оренди в іспанський "Хетафе".

В той же час як і раніше немає в заявці молодого гравця середньої лінії Володимира Шепелєва, який виходив в останніх іграх "Динамо" в основному складі, проте поки що у киян є трохи часу, щоб встигнути дозаявити і його.

Як повідомляв УНІАН, перший матч "Динамо" проти "Янг Бойз" відбудеться в найближчу середу, 26 липня, на НСК Олімпійський, а повторна гра пройде в Швейцарії за тиждень.