Кращий футболіст Німеччини збирається змінити рід діяльності і повністю дистанціюватися від футболу

Більше двох місяців тому Філіп Лам пішов з мюнхенської "Баварії" і завершив кар'єру футболіста, але поки не визначився з родом діяльності в майбутньому, повідомляє TZ.de.

У минулу суботу, 22 липня, Лам отримав приз кращого футболіста Німеччини за підсумками минулого ігрового року.

Читайте такожУ заявку збірної Німеччини на Євро-2016 потрапили 14 чемпіонів світу«Перші відчуття — ніби у мене довга літня перерва. Але все по-іншому — мої колишні колеги вже приступили до тренувань. Тепер у мене більше часу на сім'ю. Поки я не хочу щодня працювати. Також у найближчому майбутньому ви не побачите мене в якості експерта в ЗМІ. Я хочу дистанціюватися від "Баварії", бундесліги, і всього, що пов'язане з футболом», — заявив Лам.

Півзахисник Філіп Лам - екс-капітан мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини з футболу. Провів у "Баварії" майже всю футбольну кар'єру (два сезони - 2003-2005 - був в оренді в "Штуттгарті").Чемпіон світу 2014 року, віце-чемпіон Європи 2008, 8-разовий чемпіон Німеччини, 6-разовий володар Кубка Німеччини, 3-разовий володар Суперкубка Німеччини, переможець Ліги чемпіонів УЄФА, Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу (всі трофеї - 2013).