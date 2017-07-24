"Шахтар" розпочинає продаж пакетів на Лігу чемпіонів УЄФА

25 липня в Харкові стартує продаж абонементів на домашні матчі "Шахтаря" в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2017/18, повідомляє офіційний сайт гірників.

Найдешевші абонементи на три матчі групового етапу будуть коштувати 300 гривень.

При цьому, придбати «пакет Ліги чемпіонів» зможуть лише власники абонементів сезону 2017/18. Кожен власник сезонного пропуску має можливість придбати тільки один пакет на своє місце або інше вільне.

"Якщо ви ще не придбали абонемент на домашні матчі «гірників» у сезоні – 2017/18, поспішайте зробити це прямо зараз. Каси стадіону «Металіст» працюють з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних", - зазначено в повідомленні.

При купівлі «пакет Ліги чемпіонів» (включає три зустрічі) власник абонемента користується пріоритетним правом і отримує постійне місце на трибуні на всі домашні поєдинки «Шахтаря» в рамках турніру, а також значно економить час і кошти (до -20% від вартості квитків).

Вартість пакетів (грн.):

Категорія Ціна

Standard 6 300

Standard 5 400

Standard 4 500

Standard 3 700

Standard 2 950

Standard 1 1 200

Club 1936 3 000

Business Club 9 000

Family Club 500