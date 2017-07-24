Румунський "Ботошани" готовий продати півзахисника київському "Динамо" за 500 тисяч євро - ЗМІ

Функціонер румунського клубу повідомив, що у хавбека є пропозиція від киян. Однак для того, щоб придбати Голофку, біло-синім необхідно заплатити "Ботошани" 500 тисяч євро, повідомляє Sport-Arena з посиланням на Digisport.ro.

«У Голофки є пропозицію від Динамо. Готовий розлучитися з ним, проте не менше, ніж за 500 тисяч євро», — відзначає президент румунського клубу.

Цікаво також, що самого гравця Іфтіме характеризує як недостатньо дисциплінованого.

Читайте такожКиївське "Динамо" погодило трансфер захисника збірної Румунії Філіпа - ЗМІ«У Голофки були проблеми з дисципліною в минулому сезоні. Влітку я йому рекомендував попрацювати над цим. Для 27-річного футболіста, який не грає на високому рівні, дисципліна — це важливе питання».

Договір півзахисника з "Ботошани" закінчується влітку наступного року. Він починав кар'єру в сучавському "Рапіді", а з минулої зими перебуває на контракті в румунському клубі.

У минулому сезоні 27-річний хавбек забив 9 голів і зробив 4 передачі в 37 матчах у всіх турнірах. У сезоні-2017/18 на його рахунку 2 поєдинки і один гол.

Окрім Голофки, раніше повідомлялося про зацікавленість "Динамо" в іншому півзахиснику "Ботошани" — Олімпіу Моруцане.