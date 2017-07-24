Резервісти "Динамо" зіграли внічию з ізраїльським "Хапоелем" у товариському матчі

У неділю ввечері гравці "Динамо", які не виступали в матчі з "Шахтарем", або провели на полі небагато часу, зіграли на базі в Конча-Заспі товариський матч проти ізраїльського «Хапоеля» з Хайфи, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Також в цьому поєдинку Олександр Хацкевич задіяв цілий ряд виконавців з молодіжного складу.

Читайте такожХацкевич після матчу з "Шахтарем": Зіграли дисципліновано, організованоІзраїльський клуб нині проводить у Києві тижневий підготовчий збір, провівши в його рамках три зустрічі. Заключною з них і став матч з «Динамо». Цей поєдинок завершився внічию 1:1, а у складі киян відзначився Жуніор Мораєс. Для бразильця, якийнині відбуває дискваліфікацію в чемпіонаті України, проте будучи заявленим на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, вкрай важлива ігрова практика. Також весь матч провів новачок Томаш Кендзьора.

Два дні перед матчем з «Янг Бойз» динамівці цілком присвятити підготовці до нього. У понеділок і вівторок в графіку команди вечірні тренування та теоретичні заняття.