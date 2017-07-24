У силових структурах не рекомендують "Динамо" брати участь у матчі УПЛ в Маріуполі

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) у відповідь на звернення в МВС, СБУ та УДО про надання рекомендацій щодо можливості проведення у місті Маріуполі Донецької області виїзних матчів чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги команди «Динамо» (Київ) отримав офіційні листи від даних силових державних структур, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Жодна з силових структур не рекомендувала "Динамо" проводити матч в Маріуполі, запропонувавши терміново вирішити питання про перенесення матчу у більш безпечне місце.

Матч "Маріуполь" - "Динамо" запланований на 26 серпня.

Як повідомляв УНІАН, на початку нинішнього сезону керівництво ФК "Карпты" (Львів) та "Динамо" (Київ) категорично відмовилося проводити календарні матчі УПЛ з участю своїх команд в Маріуполі. У той же час, донецький "Шахтар" готовий приїхати на матч у прифронтове місто, яке знаходиться в 20 км. від лінії розмежування з "ДНР".