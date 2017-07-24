Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи
Арановський і Жабченко будуть працювати на матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.
Український арбітр Євген Арановський буде судити матч Естерсунд (Швеція) — Фолу Еш (Люксембург), а Анатолій Жабченко розсудить матч між Фрайбург (Німеччина) та Домжале (Словаччина), повідомляє Football.ua.
Обидва поєдинки пройдуть в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.
"Естерсунд" — "Фолу Еш"
Головний арбітр - Євген Арановський (Україна)
Асистенти арбітра - Олександр Корнійко, Володимир Володін (обидва — Україна)
Четвертий арбітр - Ярослав Козик (Україна)
"Фрайбург" — "Домжале"
Головний арбітр - Анатолій Жабченко (Україна)
Асистенти арбітра - Олександр Войтюк, Сергій Беккер (обидва — Україна)
Четвертий арбітр - Олександр Дердо (Україна)
Поєдинки Естерсунд — Фолу Еш і Фрайбург — Домжале пройдуть у четвер, 27 липня.