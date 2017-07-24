Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи

Арановський і Жабченко будуть працювати на матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Український арбітр Євген Арановський буде судити матч Естерсунд (Швеція) — Фолу Еш (Люксембург), а Анатолій Жабченко розсудить матч між Фрайбург (Німеччина) та Домжале (Словаччина), повідомляє Football.ua. Обидва поєдинки пройдуть в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. "Естерсунд" — "Фолу Еш" Головний арбітр - Євген Арановський (Україна) Асистенти арбітра - Олександр Корнійко, Володимир Володін (обидва — Україна) Четвертий арбітр - Ярослав Козик (Україна) "Фрайбург" — "Домжале" Головний арбітр - Анатолій Жабченко (Україна) Асистенти арбітра - Олександр Войтюк, Сергій Беккер (обидва — Україна) Четвертий арбітр - Олександр Дердо (Україна) Поєдинки Естерсунд — Фолу Еш і Фрайбург — Домжале пройдуть у четвер, 27 липня.

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