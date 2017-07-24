Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи

11:02, 24 липня 2017
Футбол
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Арановський і Жабченко будуть працювати на матчах 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

sport-xl.org

Український арбітр Євген Арановський буде судити матч Естерсунд (Швеція) — Фолу Еш (Люксембург), а Анатолій Жабченко розсудить матч між Фрайбург (Німеччина) та Домжале (Словаччина), повідомляє Football.ua.

Обидва поєдинки пройдуть в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Естерсунд" — "Фолу Еш"

Головний арбітр - Євген Арановський (Україна)

Асистенти арбітра - Олександр Корнійко, Володимир Володін (обидва — Україна)

Четвертий арбітр - Ярослав Козик (Україна)

"Фрайбург" — "Домжале"

Головний арбітр - Анатолій Жабченко (Україна)

Асистенти арбітра - Олександр Войтюк, Сергій Беккер (обидва — Україна)

Четвертий арбітр - Олександр Дердо (Україна)

Поєдинки Естерсунд — Фолу Еш і Фрайбург — Домжале пройдуть у четвер, 27 липня.

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Теги: #Ліга Європи#призначення арбітрів