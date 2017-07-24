"Манчестер Юнайтед" виграв у серії пенальті у "Реала" в Міжнародному Кубку чемпіонів

В Санта-Кларі (США) завершився черговий матч Міжнародного Кубка чемпіонів - щорічного передсезонного турніру європейських Топ-клубів, в якому володар трофею Ліги Європи-2017 "Манчестер Юнайтед" обіграв переможця Ліги чемпіонів в своєрідної репетиції Суперкубка Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основний час матчу завершився внічию - 1:1, а в серії пенальті сильнішими був англійський клуб - 2:1.

Читайте такожМіжнародний Кубок чемпіонів – велика розминка перед важливим сезономВ першому таймі Джессі Лінгард відкрив рахунок у доданий арбітром час, на 45+1 хвилині, а в другому - на 69-й хвилині, Каземіро реалізував пенальті і зрівняв рахунок.

У серії пенальті були реалізовані лише три удари з десяти. У третіх ударах відзначилися Кесада і Мхітарян, а в заключительній п'ятій серії - перемогу МЮ приніс точний удар голландця Дейлі Блінда - 2:1.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний Кубок чемпіонів проходить в США з 19 по 30 липня.