"Зірка" і "Олімпік" зіграли безгольову нічию в матчі УПЛ

У Кропивницькому завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала донецький "Олімпік" і зіграла внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Маг завершився з рахунком 0:0.

Гра проходила з перемінним успіхом і гольові шанси мали обидві команди. І "Зірка", і "Олімпік" завдали по 6 ударів по воротах, при цьому господарі нанесли на 1 удар в ствір більше - 3 проти 2. Також вони мали перевагу по кутовим - 7 проти 2.

Але отримати вигоду зі своєї переваги ніхто з суперників так і не зумів - нульова нічия.

Таким чином, після 2-х турів у турнірній таблиці змагань у "Олімпіка" - 4 очки і 3-е місце, у "Зірки" - 2 очки і 6-е місце. Лідерами змагань є "Динамо" і "Сталь" - по 6 очок.