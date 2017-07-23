Бронзовий призер УПЛ "Зоря" не змогла обіграти "Маріуполь" у матчі 2-го туру

У Запоріжжі на "Славутич-Арена" завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" приймала "Маріуполь" і звела гру внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Бронзовий призер минулорічних змагань УПЛ не зміг обіграти команду, яка тільки повернулася в Прем'єр-ліу після великої перерви.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 16-й хвилині відкрили рахунок, коли гол забив Сергій Яворський. В атаці "Маріуполя" після навісу Кожанова зі штрафного Яворський з гострого кута головою відправив м'яч у ворота. Лунін до м'яча після навісу Кожанова не добрався.

"Зоря" зуміла реалізувати свою велику ігрову і територіальну перевагу і зрівняти рахунок лише на 70-й хвилині, коли відзначився Євген Опанасенко. Після передачі від Калитвинцева м'яч у штрафному прийняв Опанасенко і з розвороту увігнав його в сітку.

Втім, більшого луганчанам добитися так і не вдалося - 1:1.

Таким чином, у "Зорі" триває невдала серія (у першому турі команда програла "Сталі - 0:1), у команди всього 1 очко і 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Маріуполя" вже 2 очки і місце в середині таблиці (7).