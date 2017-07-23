"Карпати" програли "Ворсклі" у домашньому матчі УПЛ

У Львові завершився черговий матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймали полтавську "Ворсклу" і поступилися, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:3.

Команди активно розпочали матч, обмінялися голами у перші 17 хвилин гри, а доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Вже на 5-й хвилині рахунок у грі відкрили гості - гол забив Юрій Коломоєць. Після навісу Ребенка зі штрафного Шарпар головою прострілив уздовж воріт, і Коломоєць спокійно переправив м'яч у ворота. Втім, за 12 хвилин, на 17-й, рахунок зрівняв Себастьян Рібас. Після атаки правим флангом Худоб'як зробив діагональну передачу, і Рібас, випередивши захисників, відправив м'яч у сітку. - 1:1

Доля матчу була вирішена на 49-й хвилині гри, коли гол забив В'ячеслав Шарпар. Гравець "Ворскли" протягнув м'яч по центру, на вході в штрафну обігрався в стінку з Коломойцем, після чого з району 11-метрової позначки спокійно вразив ворота - 2:1.

А вже в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, гол забив Володимир Одарюк, який був першим на добиванні після розіграшу штрафного і відправив м'яч у сітку.

Таким чином, "Ворскла" набрала 3 очки в турнірній таблиці і випередила "Карпати", у яких, як раніше, в активі 1 очко.