Склад кропивницької "Зірки" поповнив іспанський півзахисник

Кропивницька «Зірка» підсилила свій склад іспанським 27-річним опорним півзахисником Марком Кастельсом Ортегою, повідомляє офіційний сайт "Зірки".

Марк є вихованцем іспанської «Валенсії», проте в складі головної команди не грав, але виступав у команді «Валенсія Месталья».

Також він грав за такі команди як іспанські «Полідепортіво», «Реал Ов’єдо», «Кастельон» та «Суека» а також грецький «Астерас». Останнім клубом Марка Кастельса Ортеги був іспанський «Оспіталет».

В «Зірці» Марк перебував на зборах ще у вересні минулого року та провів декілька контрольних ігор. У складі кропивницької команди іспанський півзахисник буде виступати під номером 6.