Склад кропивницької "Зірки" поповнив іспанський півзахисник
14:39, 23 липня 2017Футбол
114
Марк Кастельс Ортега підписав контракт з командою УПЛ.
"Зрка" поповнила склад іспанським півзахисником / fczirka.com.ua
Кропивницька «Зірка» підсилила свій склад іспанським 27-річним опорним півзахисником Марком Кастельсом Ортегою, повідомляє офіційний сайт "Зірки".
Марк є вихованцем іспанської «Валенсії», проте в складі головної команди не грав, але виступав у команді «Валенсія Месталья».
Також він грав за такі команди як іспанські «Полідепортіво», «Реал Ов’єдо», «Кастельон» та «Суека» а також грецький «Астерас». Останнім клубом Марка Кастельса Ортеги був іспанський «Оспіталет».
В «Зірці» Марк перебував на зборах ще у вересні минулого року та провів декілька контрольних ігор. У складі кропивницької команди іспанський півзахисник буде виступати під номером 6.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter