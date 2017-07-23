Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Зоря" - Маріуполь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які посідають місця в нижній частині турнірної таблиці УПЛ.

"Зоря" у першому турі сенсаційно поступилася на своєму полі "Сталі" з Кам'янського з рахунком 0:1. У свою чергу, "Маріуполь" у першому матчі після повернення в елітний дивізіон зіграв внічию з рівненським "Вересом" - 0:0.

Початок гри в Запоріжжі - о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".