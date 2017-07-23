Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Зоря" - Маріуполь": відео онлайн-трансляція
19:20, 23 липня 2017Футбол
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У Запоріжжі проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу.
footboom.com
Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які посідають місця в нижній частині турнірної таблиці УПЛ.
"Зоря" у першому турі сенсаційно поступилася на своєму полі "Сталі" з Кам'янського з рахунком 0:1. У свою чергу, "Маріуполь" у першому матчі після повернення в елітний дивізіон зіграв внічию з рівненським "Вересом" - 0:0.
Початок гри в Запоріжжі - о 17.00.
ТБ-трансляція - телеканал "2+2".
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