Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Карпати" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зустрічаються команди з нижньої частини турнірної таблиці УПЛ.

"Карпати" у першому турі на своєму полі зіграли внічию з "Зіркою" з Кропивницького - 1:1, а "Ворскла" у Полтаві крупно програла донецькому "Шахтарю" - 0:3.

У сьогоднішньому матчі очки вкрай важливі і для тієї, і для іншої команди.

Початок гри у Львові - о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".