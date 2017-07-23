Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Карпати" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція
16:50, 23 липня 2017Футбол
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У Львові проходить черговий матч національного чемпіонату.
Про спорт - ТСН
Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.
У цьому матчі зустрічаються команди з нижньої частини турнірної таблиці УПЛ.
"Карпати" у першому турі на своєму полі зіграли внічию з "Зіркою" з Кропивницького - 1:1, а "Ворскла" у Полтаві крупно програла донецькому "Шахтарю" - 0:3.
У сьогоднішньому матчі очки вкрай важливі і для тієї, і для іншої команди.
Початок гри у Львові - о 17.00.
ТБ-трансляція - телеканал "2+2".
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