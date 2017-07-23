Екс-футболіст збірної України повернувся у Харків до команди Другої ліги

Харківський "Металіст 1925" уклав контракт з екс-гравцем "Таврії", "Металіста", "Дніпра" та національної збірної України півзахисником Едмаром Головським де Ласерда, повідомляє офіційний сайт клубу.

37-річний футболіст вже заявлений в ПФЛ для участі в матчах чемпіонату України серед команд другої ліги. Едмар буде виступати під 80-м номером.

Едмар народився в бразильському штаті Сан-Паулу. Свою футбольну кар'єру розпочав у клубі "Індепендьєнте" з Лімейри (Серія C), після чого грав за "Паулісту" і "Інтернасьонал". У 2003-му році перейшов у сімферопольську "Таврію", в якій став одним з лідерів команди, а в 2004-му був обраний капітаном команди. За чотири сезони в складі сімферопольців провів більше ста поєдинків у чемпіонатах України.

У серпні 2007-го року став гравцем харківського "Металіста". За вісім сезонів у складі харків'ян провів 250 матчів у всіх турнірах і відзначився 29-ма забитими м'ячами.

У серпні 2015-го року підписав контракт з дніпропетровським "Дніпром", у складі якого провів 11 матчів і забив один м'яч.

Останнім часом виступав за аматорський "Бока Ратон" з США.

3 березня 2011-го року прийняв українське громадянство, а вже 10 серпня дебютував у складі національної збірної України у товариському матчі з командою Швеції, який проходив у Харкові. Усього за національну збірну провів 15 поєдинків.

Основна позиція - опорний півзахисник.