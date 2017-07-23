Гонсалес про матч з "Шахтарем": За останній час це була найкраща наша гра

Парагвайський півзахисник «Динамо» Дерлис Гонсалес висловив свою думку про переможний матчі з «Шахтарем» в рамках 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги в Харкові, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"Ми дуже задоволені перемогою. Думаю, за останній час це була найкраща гра «Динамо» по своєму змісту. Радий, що ми нарешті перемогли «Шахтар» після серії невдалих матчів. Тепер будемо дотримуватися цього шляху. На жаль, мені не вдалося забити гол, хоч я був близький до цього. Але головне – три очки", - зазначив Гонсалес.

Читайте такожХацкевич після матчу з "Шахтарем": Зіграли дисципліновано, організовано"Що стосується наступного суперника - «Янг Бойз» - я грав проти цієї команди в Швейцарії. Дуже серйозна команда, завжди займає місце серед лідерів чемпіонату. Тому нам потрібно проявити більшу концентрацію щоб виграти", - додав парагвайський легіонер.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Шахтар" в гостьовому матчі 2-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги в Харкові - 1:0.